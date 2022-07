Playstation-spelet Dino Crisis från 1999 är av allt att döma på väg mot en comeback, och den kunde ha skett redan på tisdag. Under ett kort tag igår (tack, VGC) listades Dino Crisis, liksom Ridge Racer 2 och Soulcalibur: Broken Destiny, för den italienska publiken. Innan det togs väck.

Dino Crisis-tecken fick vi redan innan nylanseringen av PS Plus, då en Hongkong-version av Playstation Plus-menyn visade Regina från Dino Crisis. Nåväl. Bättre dino-lycka i augusti? Hoppas!

Premium-folket får ett par Playstation-klassiker 19 juli, men det blir ingen av ovan nämnda utan i stället PSP-titlarna No Heroes Allowed and Locoroco Midnight Carnival. I övrigt får PS Plus Extra-prenumeranter Stray och en himla massa Assassin's Creeds. Mer info om spelen hittar du här.