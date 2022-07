Sam Barlow har på senare år gett oss FMV-deckarna Her Story och Telling Lies. De är både lika och olika, och åsikterna om deras kvalitéer går isär bland spelarna. Hos kritikerna har dock duon gått hem, och det återstår att se hur det blir med Barlows tredje FMV-titel: Immortality.

Ett spel som skulle ha släppts i juli till pc och Xbox Series X|S, men som i sista stund försenats.

Lyckligtvis är förseningen kort, och Barlow säger i ett pressutskick att man valde att göra detta för att "säkerställa att upplevelsen är så polerad som möjligt". 30 augusti är nya datumet som gäller.

Immortality kretsar kring Hollywood-skådespelaren Marissa Marcel och tre filmer – Ambrosio (1968), Minsky (1970), Two of Everything (1999) – som under oklara omständigheter aldrig släpptes. Spelaren ska gräva igenom arkiv för att ta reda på sanningen om Marissa Marcel.