Snart är det dags för även konsolspelare att sätta tänderna i Owlcats rollspel Pathfinder: Wrath of the Righteous (läs Johans recension!). I ett inlägg på Steam skriver de att det efterlängtade kontrollstödet kommer att släppas till pc-versionen när den uppgraderas (gratis) till Enhanced Edition den 29 september, och samma dag släpps även spelet till konsolerna. Exakt vad denna Enhanced Edition kommer att lägga till vet vi inte än, men det har bland annat pratats om förbättringar av spelets Mythic Paths.

Konsolversionerna kommer att vara till Playstation 4 och Xbox One, medan ägare av current gen-konsolerna får nöja sig med att spela dem via bakåtkompatibilitet. Spelet kommer även till Nintendo Switch, men då endast via streaming.

Vidare kommer spelets tredje DLC, The Treasure of The Midnight Isles, att släppas den 11 augusti. Det består av en övärld vi kan utforska antingen som en del av handlingen eller som ett fristående roguelite-läge.