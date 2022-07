Framtill nu har simarna i Sims varit rätt självständiga till vem de vill bli romantiskt involverade med. Nu kommer det ändras i och med att det i nästa uppdatering till Sims 4 läggs till en flik för sexuell läggning.

Detta innebär att du som spelare kommer ges valet att bestämma om din sim är attraherad till kvinnor eller män (eller båda). Detta kommer innebära att de så fint tackar nej till flörtande som inte passar in på deras profil. Simarna kommer även kunna ställas in på att acceptera lösa relationer vilket innebär att de kan inleda sexuella relationer med andra utan att det leder till att de blir romantiskt involverade. Det kommer även finnas en valmöjlighet att låta dina simar experimentera med sin sexualitet för de som ännu inte hittat sig själva. Detta passar ju i sin tur bra in på den nya expansionen som lanseras samtidigt. Den kommer nämligen bygga på gymnasiet-tiden (High School) och som vi alla vet är det en rätt turbulent tid i livet där det händer mycket.

Gratis-uppdateringen med de sexuella läggningens-valen och expansionen ”High School Years” lanseras till PC och konsoler den 28:e juli