Den första expansionen till Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin släpps nästa månad och kommer heta The Trails of Dragon King. Den nedladdningsbara expansionen kommer förutom nya story-uppdrag även innehålla en massa nya föremål och nya zoner att utforska. Trailer finns att se här nedan:

Square Enix har sagt att Trials of the Dragon King kommer vara tillgängligt via säsongpasset för $30 (runda 300 svenska kr), men det är oklart om det även kommer gå att köpa separat.