Bland de kända Naughty Dog-namnen hittar vi Neil Druckmann och (tidigare) Amy Hennig, men titlar som Uncharted och The Last of Us kräver team med väldigt många kuggar i maskineriet.

Josh Scherrs första Naughty Dog-spel var inget av ovan nämnda, utan PS2:ans Jak and Daxter-serie. Han agerade cinematic animator för serien. Därefter har hans vassa penna nyttjats för Uncharted-serien innan satte punkt som narrative designer i och med The Last of Us Part II.

Japp, nu är Scherrs Naughty Dog-dagar förbi. Det avslöjar han via Twitter "efter 21 år och 10 spel" gjort sitt. Han tackar för studion för alla år och säger kryptiskt att det är "dags för något nytt".