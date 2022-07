Idag släpps kattspelet Stray till slut, och recensionerna har börjat rassla in. Via Metacritic kan vi se att snittet just nu ligger på 84/100, vilket man ändå får säga är ett riktigt stabilt betyg. Sedan ska man givetvis ha i åtanke att såna här samlade betyg inte ger en fullvärdig bild, eftersom samma siffras innebörd kan skilja sig från sida till sida.

Det som lovordas inkluderar bland annat den utmärkta atmosfären såväl som handlingen, medan vissa anser att lite mer utförliga interaktioner med omvärlden hade varit att önska samt att banorna är lite väl linjära. Summan av kardemumman verkar dock vara ett riktigt bra spel, som vi som sagt får chansen att sätta klorna i idag.

Vill man verkligen gå all-in är även Stray-baserade produkter på väg, inklusive en bärväska för katter.