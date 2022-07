Nintendos nedsläckning kring möjligheten att köpa Wii U- och 3DS-titlar är plågsamt utdragen. Sedan maj är det inte längre möjligt att köpa spel via Eshoppen med ditt bankkort, och 29 augusti stängs möjligheten att lägga till Eshop-valuta via fysiska, förladdade kort. 27 mars 2023 är det slut på riktigt, för det är sista dagen vi kan köpa spel via kosingen vi (eventuellt) har på Eshop.

Även om det blir krångligare att köpa spel efter augusti är det möjligt att slå samman plånboken för sitt Nintendo Network-id (Wii U och 3DS) med Nintendo-kontots dito (Switch). Därmed finns ett litet kryphål från september 2022 till mars 2023. Tack, VGC.

Pengar som inte nyttjats kan därmed i stället flyttas över för att investera i Switch-spel.

Nintendo har sagt att det inom en "överskådlig framtid" kommer vara möjligt att ladda ner titlar och dlc som du äger till Wii U och 3DS. Hur länge är oklart, men definitivt inte för all framtid.

Switch har fått en det titlar som aldrig fick stor publik på floppen Wii U. Samtidigt finns det några pärlor som (hittills) är Wii U-exklusiva, som Super Smash Bros. for Wii U, första Super Mario Maker, Xenoblade Chronicles X och Zelda-remasters: Wind Waker HD och Twilight Princess HD.

3DS har å sin sida ännu fler spel som snart blir knepigare att lägga vantarna på. Som exempelvis Fire Emblem (Awakening, Fates), Bravely Default, Zelda: A Link Between Worlds, Super Mario 3D Land, flertalalet Pokémon, Luigi's Mansion: Dark Moon, Metroid: Samus Returns. Puh!