Såja! Sju månader in i 2022 får vi till sist ett nytt Xbox Game Studios-spel. Det narrativa äventyret As Dusk Falls har fått mestadels fina recensioner. Snittet på Opencritic är i nuläget 77, men det intressanta är att det fått en hel hoper nior (av tio), och ett par under medel som drar ner dessa.

Kanske ett typiskt spel där du verkligen måste gilla genren för att uppskatta det till fullo. Så har också Caroline Marchal, reative director, tidigare desigat Quantic Dreams-spelen Heavy Rain och Beyond: Two Souls. Spel som definitivt kan räknas in i kategorin vattendelare.

Hennes nya spel handlar om det sammanflätade livet hos två familjer under 30 års tid. Ett rån som går snett inleder allt 1998, och de olika karaktärernas liv och öden beror på dina beslut.

Förutom Games Pass, Xbox och Microsoft Store är spelet också släppt till Steam.

As Dusk Falls är förstås bara ett av flera nya Game Pass-spel. @Mortaigne berättar mer i forumet.