Hello Games fortsätter att klämma fram mer eller mindre gigantiska uppdateringar till No Man's Sky, och den senaste (som nu ska vara släppt) går under namnet Endurance. Fokus för denna uppdatering ligger på de fraktskeppsbaser vi kan stöta på och bygga, och ger oss bättre möjligheter att skräddarsy dem. Det görs bland annat med massor av nya objekt, delar och tematiska rum, såväl som alternativet att bygga till exempel gångbroar och observationsdäck utanpå skrovet.

Spelet inkluderar numer även organiska fregatter, som alltså är levande varelser man kan bygga flottor med och även utveckla genom att mata. Det varnas dock för anomalier när man tar med dem på flottuppdrag. Och på tal om levande saker så finns det även jordbruksmoduler att lägga till i sin fraktskeppsbas, så att man kan odla mat ombord.

Resten av nyheterna är för många att lista här, men inkluderar bland annat den mystiska Polestar-expeditionen, förbättrade utseenden hos nebulosor och svarta hål, mer skrämmande atmosfär på övergivna fraktskepp och massor av annat. Läs om uppdateringen här.

Ni vet väl förresten att en "nära på omöjlig" version av spelet kommer till Switch den 7 oktober?