Under flera år var Bruce Straley och Neil Druckmann parhästar på Naughty Dog. Tillsammans regisserade de The Last of Us och Uncharted 4, men inför The Last of Us-tvåan splittrades duon då Straley valde att lämna Naughty Dog och branschen. Framtiden tycktes där och då oklar.

Fem år senare står det klart att det blir en spel-comeback. I en video (nedan) avslöjar Straley Wildflower Interactive, och att han tvekade om det skulle bli fler spel. Suget kom dock tillbaka.

But the longer I was away, I kept thinking about this medium, and everything yet to be done and everything I wanted to do still. And this idea kept following me. So, I grabbed some friends and we started prototyping. And the idea started getting good. It started becoming exciting again. And I realised, I need to make this game.

Det var viktigt för Straley att Wildflower-teamet skulle vara "fullt med människor med stora hjärtan som vill växa både professionellt och personligen". Spelet i fråga är man hemlighetsfull kring, men enligt officiella sajten ska man göra "små-ish, kraftfullt kreativa" spel med "unik stil".

Just Straley har tidigare sagt att Uncharted och The Last of Us kan göras utan skjutandet.