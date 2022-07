The Last of Us Part 1 ska snyggas till i en remake, trots att originalspelet egentligen inte är särskilt gammalt och redan har en remaster. Naughty Dog själva försäkrar att det inte bara är ett försök att tjäna lite snabba pengar, och i en ny videogenomgång berättar de mer om hur remaken kommer att förbättra originalspelet.

Neil Druckmann berättar att de höll på att jobba med tillbakablickarna i The Last of Us Part 2 när de började leka med tanken på att få det första spelet att se lika snyggt ut, eller ännu snyggare, än uppföljaren. Det skulle dessutom låta dem komma närmre den ursprungliga visionen för spelet.

En sak som ska få världen att kännas betydligt mer levande är mängden objekt som kan påverkas fysiskt genom att röra sig, ramla eller gå sönder. Även fienderna kommer att vara mer verklighetstrogna, eftersom de byggt vidare på AI:n från det andra TLOU 2.

Det är en riktigt intressant video med gott om jämförelser mellan originalet och remaken, så se till att ta en titt på om du är intresserad. Remaken släpps den 2 september till Playstation 5.