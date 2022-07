Det första vi hörde i utannonseringstrailern för Gotham Knights var att en explosion detonerats i staden och att Bruce Wayne - och därmed även hans alter ego Batman - var död. Många höjde på ögonbrynen åt att man inte skulle få spela som Batman, och teorier om att han egentligen inte var död och skulle dyka upp senare i spelet kom som ett brev på posten.

Men så blir det inte. Under en frågestund på San Diego Comic Con (via IGN) fick creative director Patrick Redding frågan om Batmans död, och svarade då att han är "död på riktigt" i Gotham Knights och förblir död under hela spelet. Han bekräftade även att ärkerivalen Jokern inte är med i spelet, men ville inte säga om Harley Quinn dyker upp. Vidare finns det bara ett enda Riddler-frågetecken i hela spelet.

Det har även kommit en ny trailer som visar upp den spelbara karaktären Batgirl – en av fyra karaktärer vi kan spela som i spelet, som släpps 25 oktober till Playstation 5, pc och Xbox Series X/S.