Fick du blodad tand av att se Noclips material från Arkanes nedlagda Ravenholm-spel? Då är de glädjande nyheterna att du kan bege dig till den olycksdrabbade staden redan nu, eftersom en demo av den ambitiösa modden We Don't Go To Ravenholm nu har släppts.

Modden är till Half-Life 2: Episode 2, och kräver således att man äger det för att kunna spela. Modden laddas ner här, där du även hittar instruktioner för hur man installerar den.

Demon inkluderar i princip det första kapitlet (som kan komma att ändras i det fullständiga släppet) och ska enligt skaparen, 3stripedkilla, ta 35-40 minuter att spela igenom. En uppdatering har redan släppts, som bland annat gör ammo lite mindre rikligt på banorna, och i senare kapitel lovar skaparen även att vapenvariationen kommer att bli bättre.

Orkar man inte slanga hem demon kan man även titta på genomspelningen nedan.