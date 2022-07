Samma dag som The Last of Us Part I skulle avslöjas under Summer Game Fest läckte en trailer, och inför förra veckans tio minuter långa djupdykning läckte återigen flera klipp från remaken.

Naughty Dog-chefen Arne Meyer vädrar sitt missnöje över läckaget på Twitter. Han menar att "läckor suger", och inte minst när man just ska släppa trailers och information från spelet i fråga.

It's disheartening and frustrating to teams who have put their hearts making awesome things for our fans.

Samuel Prince, senior editor hos Naughty Dog, håller med, också via Twitter. Han menar att läckor är "extremt sårande för utvecklare", och manar oss alla till att visa respekt. Ryktena kring en The Last of Us-remake hade florerat länge innan läckan, så att hålla tätt är svårt för Naughty Dog.