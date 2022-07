Ursprungligen var det tänkt att Daedalic Entertainments The Lord of the Rings: Gollum skulle släppas i slutet av 2021, men så blev det inte, eftersom det försenades. Därefter var det 1 september som gällde, men nu meddelar Daedalic att de behöver mer tid.

På Twitter skriver de att de vill leverera den bästa möjliga upplevelsen och berätta Gollums okända berättelse på ett sätt som lever upp till Tolkiens vision, och därför väljer att skjuta upp spelet "med några månader". Inget datum nämns, med de lovar att återkomma med ett inom kort.

De visade nyligen upp en gameplay-trailer från spelet, som dessvärre inte fick ett särskilt varmt mottagande. Det var främst det grafiska som folk tyckte skavde, och förhoppningsvis kan de extra utvecklingsmånaderna göra spelet gott på den fronten.