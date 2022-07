Det tog ett jäkla tag, men nu meddelar Lucas Pope att Papers, Please är på väg till mobiltelefoner. Det släpptes ursprungligen till pc under 2013 och har sedan dess fått versioner till bland annat Ipad och Playstation Vita. Pope – indieutvecklaren bakom spelet – skriver kort och gott: "Papers, Please, fast litet. 5 augusti" i inlägget, så det är vad som gäller.

I spelet axlar vi rollen som en immigrationstjänsteman i det påhittade landet Arstotzka. Vi måste bläddra igenom pass och andra dokument för att besluta vilka som får komma in och vilka som ska avvisas. Ens egen familj har det inte heller lätt, och man ställs inför svåra beslut där familjens välmående ställs mot passinnehavarnas tragiska öden – ska man äventyra sin sons säkerhet för att rädda någon som egentligen inte borde få komma in i landet?

FZ recenserade Ipad-versionen av spelet under 2014, och recensionen läser ni här.