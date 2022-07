Om du tycker att rubriken känns bekant är det kanske för att du i början av året läste en liknande: "September...? Boksläpp kan peka mot Hogwarts Legacy-datum". Well, det visade sig att The Art and Making of Hogwarts Legacy inte alls kommer att släppas i september. Den har haft placeholder-datumet 31 december, men har nu skiftat till 6 december för Amazon-kunder.

Det syns inte på Amazon.com men förhandsbokare har fått mail som avslöjar det nya datumet.

Det får vi nys om via Reddit, och även om boken och spelet inte måste släppas samma dag är det vettigt att göra just detta. Gotham Knights-boken släpps samma dag som Gotham Knights, också det ett Warner-spel. Vi vet inte, men kanske kommer datum presenteras lagom till Gamescom.

Hogwarts Legacy försenades, till mångas besvikelse, till 2022, och ryktades ett tag riskeras att skjutas till 2023. Något som förnekades av ett annat rykte. 6 december är ju dock nära nog 2023...