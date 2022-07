När The Last of Us-remaken utannonserades var det många som trodde att spelet i princip skulle återskapas i The Last of Us Part 2-motorn och inkludera alla spelmekaniska funktioner från det spelet. Så blir det dock inte, och nu har Jonathan Benainous – texturkonstnär hos Naughty Dog – gett besvikna spelare en förklaring till varför vi till exempel inte kommer kunna krypa på marken, som man kan i The Last of Us Part 2.

I ett svar på Twitter skriver han att folk klagar på gameplayet efter att ha sett en video, trots att de inte har hållit i kontrollen. Eftersom han har spelat båda versionerna av spelet kan han dock säga att det är väldigt stor skillnad. Vidare påpekar han att förmågan att krypa på marken hade förstört spelmekaniken och stridsutrymmena, eftersom de inte designades med denna förmåga i åtanke i originalspelet.

Alla är inte helt nöjda med svaret och tycker att Naughty Dog kunde ha ändrat bandesignen för att passa förmågor som att krypa och undvika attacker (dodge) om spelet verkligen är återskapat från grunden. Med andra ord håller vissa kvar vid anklagelserna om att remaken bara är ett sätt för Naughty Dog att tjäna snabba pengar, trots att de tillbakavisat detta.