I februari skrev vi om att Dragon Age: Dreadwolf – det kommande, fjärde spelet i serien – hade förlorat sin exekutiva producent, Christian Dailey. Han hade innan dess bland annat jobbat med Anthem, och nu vet vi även vad han kommer att göra i framtiden. Wizards of the Coast har meddelat öppnandet av en ny spelstudio vid namn Skeleton Key Games, och vem kommer att leda den? Japp, Christian Dailey.

Studion har sin bas i Austin, Texas, och de beskriver sitt uppdrag som:

... att skapa inlevelsefull spelmekanik, unika berättelser och tankeväckande ögonblick av spänning och skräck som guidar spelare till att ha roligt medan de konfronterar sina rädslor.

På Twitter skriver Dailey att de ska utveckla AAA-spel, men tyvärr vet vi inte vad deras första projekt kommer att vara. Wizards of the Coast sitter på en hel del starka och intressanta varumärken, som Magic the Gathering och framförallt Dungeons and Dragons, så det finns en hel del spännande möjligheter.

Det är inte första gången Wizards of the Coast lyckats knipa före detta Bioware-anställda. Under 2019 öppnade de studion Archetype Entertainment, lett av Bioware-veteranerna James Ohlen och Chad Robertson.