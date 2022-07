Begreppet "pixelperfektion" kastas omkring lite hur som helst, men i fallet The Excavation of Hob's Barrow (pc) känns det befogat. Ser fantastiskt ut! Äventyret handlar om antikvarien Thomasina Bateman som, via ett mystiskt brev, hamnar i en sömnig småstad med begravda hemligheter. Kanske försöker man inte hindra folk från att komma in, utan något från att ta sig ut?

Jo, detta är ett äventyr med underliggande fasa, med en så kallad hednisk skräck ("folk horror").

The Excavation of Hob's Barrow utvecklas av skickliga Cloak and Dagger Games, men en kanske större kvalitetsstämpel är att Wadjet Eye agerar utgivare. De moderna förkämparna för peka och klicka-äventyr har bland annat gett oss Blackwell, Gemini Rue, Technobabylon och Unavowed.

✅ Adderat till Steam-önskelistan.