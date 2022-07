Backbone One är bekräftad och släppt. Det avslöjas via Playstation Blog. Iphone-kontrollen påminner inte så lite om PS5:s Dualsense, och det är också poängen. Kontrollen laddas direkt via din Iphone och du kan även koppla ihop den med PS5:ans officiella headset, Pulse 3D.

Grundtanken är att du, med PS4:ans och/eller PS5:ans Remote Play-applikation ska kunna fortsätta spela dina installerade Playstation-spel bortom tv:n. Det finns även stöd även för Stadia och Geforce Now, och man hälsar också att kontrollen fungerar fint med andra spel i App Store.

Prislappen landar på 1 499 kronor, och finns tillgänglig för köp via Backbone.

Under gårdagen avslöjades att fler nyheter är på gång till Playstation 5, så som en mapp-lik struktur för spel samt stöd för 1440p-upplösningen – dock utan Variable refresh rate-tekniken.