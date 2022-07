Tecknen var tydliga, och nu har What Remains of Edith Finch släppts till Playstation 5 och Xbox Series X|S. Gott så. Ännu godare: de som äger spelet till PS4 eller Xbox One kan uppgradera utan extra kostnad. De nya versionerna körs i 4K och rullar i 60 bildrutor per sekund. Det är också gott.

Att kalla det storyfylliga äventyret What Remains of Edith Finch för hyllat är definitivt ingen underdrift. Snittbetyget av 116 recensioner hos Opencritic är lysande 88 av 100. Spelarna håller med kritikerna, då 95 procent av närmare 25 000 Steam-spelare ger äventyret tummen upp.

Edith Finch är Giant Sparrows andra spel, efter debuten 2012 med The Unfinished Swan.