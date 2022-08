The Ascent, från svenska Neon Giant, var en otroligt snygg cyberpunk-upplevelse som fick ett helt okej mottagande och röjde stora framgångar rent försäljningsmässigt genom att sälja för över 43 miljoner kronor under sin första helg. Sedan dess har den lilla utvecklaren jobbat hårt med att fixa buggar och stabilitet, och för några månader sedan släpptes även spelet till Playstation.

För ett par dagar sedan firade spelet sitt 1-årsjubileum, och i samband med det släpptes en kort teaser-video av det officiella Twitter-kontot. Video visar ett flygande fordon, texten "Gear up for an all new contract" och några tungt beväpnade karaktärer som går genom staden.

Att det rör sig om någon form av nytt material är rätt självklart, men vad det rör sig om mer specifikt vet vi inte. Det kan vara allt från ett en gratisuppdatering med lite nytt innehåll till ett matigare DLC.