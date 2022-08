Under rådande räkenskapsår, som tar slut i mars nästa år, planerar Sony att sälja 18 miljoner Playstation 5-konsoler. Detta till skillnad från 11,5 miljoner föregående räkenskapsår. Under första kvartalet (april till juni) sålde man dock "bara" 2,3 miljoner. Det framkommer i rapport.

Att det alltjämt råder problem med att leverera konsoler till marknaden är välkänt, men för att sälja 15,7 miljoner PS5-konsoler innan april 2023 känns det som om man behöver lägga på ett kol.

Nåväl. Antalet sålda PS5:or landar i dagsläget på 21,7 miljoner. Man vill heller inte korrigera målbilden neråt, men man tillstår att man beräknar sälja färre förstapartsspel under året.

Stora förstapartsspel till PS5 i höst är The Last of Us Part I och God of War Ragnarök.

Spelförsäljningen har, på tal om detta, fallit under föregående kvartal jämfört med i fjol; 47,1 miljoner mot 63,3 miljoner. Antalet PS Plus-medlemmar har däremot ökat med en miljon och det återstår att se vilken effekt "nya" Playstation Plus får när tjänsten till sist har lanserats globalt.