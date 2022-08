Twitter-kontot Aggiornamenti Lumia, som tidigare haft rätt om Skull & Bones-datum, är i farten igen. De tweetar att The Devil in Me, nästa del i The Dark Pictures-antologin, släpps 30 november.

Ett datum som definitivt osar höstlig skräck. Som jämförelse släpptes Man of Medan 30 augusti (2019), Little Hope 30 oktober (2020) och House of Ashes 22 oktober (2021). The Devil in Me ska vara sista delen av första "säsongen" av The Dark Pictures. Exakt vad det innebär är oklart, men potentiellt skulle det kunna betyda att det blir ett lite längre uppehåll innan säsong två.

Nåväl. The Devil in Me är hotellskräck med tydliga H. H. Holmes-vibbar. Se trailer här.