Behaviour Interactive är utvecklaren bakom Dead by Daylight, och nu har de visat upp sitt nya spel. Det går under namnet Meet Your Maker, som är ett fps där vi ska bygga egna "dungeons" och sedan försöka ta oss igenom andra spelares och lägga vantarna på det genetiska material som är så värdefullt i den postapokalyptiska världen.

Det genetiska material kan extraheras från markplättar man bygger sina dungeons på, eller så kan man dra ut för att sno någon annans, men då måste man givetvis överleva de fällor och fiender som användaren i fråga placerat ut. Det används sedan för att uppgradera fem rådgivare man har, som i sin tur belönar en med ny utrustning att använda när man bygger eller drar ut på räd.

Man tycks ha väldigt stor kontroll över hur man vill utforma sin dungeon, och utöver själva designen på byggnaden kan man även fylla den med diverse fällor och fiender. Man behöver dessutom inte tackla utmaningarna ensam, eftersom spelet stödjer co-op för två spelare. När man spelat igenom en dungeon kan man även ge sitt omdöme, och det hela låter lite som en brutal fps-version av Mario Maker.

23 augusti drar ett slutet speltest igång, och man kan anmäla sig till det här. Det färdiga spelet ska i sin tur släppas under 2023 på pc, Playstation 4/5, Xbox One och Xbox Series X/S.