En ny The Sims 4-patch, som släpptes i samband med nya High School-expansionen, kom med oförutsedda konsekvenser. Simmar fick begär efter att dejta familjemedlemmar och vissa började åldras i raketfart. Ej okej. Inte heller rimligt att vuxna simmar plötsligt började ragga på tonårs-simmar via sociala medier (via PC Gamer). The Sims 4 hade plötsligt blivit en mörk plats.

Men frukta icke! Patch är här och både den ena och andra olämpliga buggen har mosats. I en nyhetsnotis, kallad "Växtvärk", låter de meddela att de besvärande buggarna mosats. Hoppas vi?