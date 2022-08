I helgen hölls ett Call of Duty-event, och som väntat fick vi lite info om höstens Modern Warfare 2.

Den 15 september ser ut att bli den stora avslöjandedagen. Då körs Call of Duty Next, ett event som servrerar framtidsplanerna för varumärket. Du kan se fram mot detaljerad info om Modern Warfare 2 (bland annat om multiplayer), om nästa version av free to play-liret CoD: Warzone (Warzone 2..?) och om Call of Duty: Mobile.

Kort därpå blir det betatestning av Modern Warfare 2. Utvecklarna kallar det hela för "open beta", men sanningen är att den är både sluten (kräver förbokning för tidig access) och öppen. Den 24-26 september är betan fritt tillgänglig på alla plattformar (pc, Playstation 4 och 5, Xbox One, Series X och S). Lite innan dess, den 18-20 september, är den öppen för Playstation-spelare. Och förbokare ges ett par extra dagars speltid, på Playstation den 16-17 september och på alla plattformar den 22-23. Hela schemat har du i bilden nedan. Och betan innehåller en... grand prix-bana. Ja, en racingbana.

Call of Duty: Modern Warfare 2 görs av Infinity Ward och släpps den 28 oktober.