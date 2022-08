Uncharted-filmen har väl inte fått sådär jättehöga betyg, men har likväl dragit in ordentligt med kosing under sin tid på biograferna. Sedan runt en månad tillbaka har den varit tillgänglig på Netflix i Indien, och för några dagar sedan lades den även till i det amerikanska utbudet. Och ja, det är bara att konstatera att filmen lockar publik även på Netflix.

Den blev tillgänglig för amerikanska tittare i fredags, och har sedan dess varit den just nu populäraste filmen på plattformen, enligt TVguide, framför titlar som Purple Hearts, The Gray Man och Carter. Bra siffror från både biograf- och soffpublik alltså, vilket bäddar för en uppföljare.

För en sådan kan det ju bli, åtminstone om man ska tro Sony själva. I ett internt mail skrev Sony Pictures-bossen Tom Rothman tidigare i år att filmen var: "a new hit movie franchise for the company". Om en uppföljare blir aktuell får vi hoppas att produktionen går smidigare till än för den första filmen, som drabbades av försening efter försening efter försening.