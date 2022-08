Shadow of Skyrim är en mod till The Elder Scrolls V: Skyrim som lånar det hyllade nemesis-systemet från gamla hederliga Middle-Earth: Shadow of Mordor.

Det går ut på att fiender som dödar dig blir starkare, får ett speciellt namn och vissa fördelar. De kan också sno vapen och utrustning av dig om de är bättre dess egna. Kort sagt - du har fått en nemesis, en fiende värd att ta på allvar. Dessvärre drabbas du själv av debuffs, olika försämringar. Och enda sättet att ställa saker till rätta är att slå ihjäl fanskapet.

Systemet slår in på varje varelse som dräper dig - människor, vargar, troll, krabbor, drakar... När du blir ihjälslagen "dör" du inte, utan spawnar på en annan plats på kartan. Den som slog ihjäl dig dyker då upp som en quest i loggboken.

Shadow of Skyrim hämtas från Nexusmods där du också hittar installationsinstruktioner och annan viktig info. PC Gamer, som rapporterar utförligt om modden, skriver att den kan vara bökig att få igång, och de ger detaljerade instruktioner på alternativa lösningar. Kan vara värt att snegla på.