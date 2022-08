Id Software har tagit ett varv med sopkvasten i sin sektion på Steam. För att ge bättre koll på sina gamla spel har man samlat titlar som hör till samma spelsläpp under ett namn, och även döpt om och plockat bort en del.

Det betyder att du under namnet Doom II nu hittar originalet, Doom II (Enhanced), Master Levels for Doom II och Final Doom, för att ta ett exempel. Andra är att original-Doom har bytt namn från Final Doom till Doom (1993), och under Quake II och Quake III Arena hittas nu även respektive spels expansioner.

Städningen påbörjades i går och vilka titlar som berörs läser du här.

