I Blood Hell Hotel är du en vampyr som efter flera sekel vaknar upp och märker att ditt gods ser ut som något hunden släpat in. För att dra in kosing och få tillgång till färskt blod omvandlar du det till hotell, och för att ha råd med alla nödvändiga renoveringar måste du våga dig ner i katakomberna under godset för att besegra monster och fixa resurser. Därtill vankas det (under)jordbruk, crafting, matlagning och givetvis inredning.

Den första trailern skvallrar om en riktigt intressant stil som för tankarna till Tim Burton. Den är uppenbarligen menad att se ut som gameplay, men verkar onekligen ganska tillrättalagd, så vi ska nog inte utgå ifrån att det färdiga spelet kommer att se ut precis som i trailern (även om det inte är omöjligt).

Utvecklingen står Unfold Games, som bland annat har DARQ på CV:t – ett pussel- och äventyrsspel som fått riktigt bra omdömen. Bloody Hell Hotel är hittills utannonserat till pc och är tänkt att släppas "When it's bloody awesome".