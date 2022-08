Rick and Morty-skaparen Justin Roiland skapar som bekant även spel med studion Squanch Games (tidigare Squanchtendo). De började starkt med Accounting och Accounting+, men nådde inte riktigt samma höjder med Trover Saves the Universe. Deras nästa spel är ett FPS vid namn High on Life (spana in utannonseringstrailern här), som givetvis är precis lika flummigt och fullt av Justin Roilands olika röster som de tidigare spelen.

Men någon har kastat en plumbus i maskineriet, och via Twitter levererar de nu både bra och dåliga nyheter. De goda nyheterna är att spelet fortfarande kommer att släppas under 2022, medan de dåliga är att det har försenats. Det nya släppdatumet är 13 december, så runt en och en halv månad senare än planerat. De säger att den extra tiden kommer att möjliggöra för dem att mosa lite extra buggar och skapa den bästa möjliga spelupplevelsen.

I spelet axlar vi rollen som jordens försvarare mot invaderande utomjordingar, och med hjälp av en uppsättning pratande pistoler måste vi resa till olika planeter i universum för att slå tillbaka hotet. Det kommer till Xbox One, Xbox Series X/S och pc, och inkluderas även i Game Pass.