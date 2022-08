Om Portal (som nyligen släpptes till Switch) har lämnat ett ovalt hål i ens hjärta så kanske The Entropy Centre kan spola tillbaka klockan till en tid när hålet inte existerade. Tidsmanipulation är nämligen den huvudsakliga spelmekaniken som vi ur förstapersonsvy kommer att få experimentera med i detta kommande pusselspel.

I den nya gameplay-trailern får vi se hur spelaren kommer över den experimentella tidspuffran ASTRA och dess inbyggda AI, som verkar agera kompanjon under spelets gång. Med ASTRA kan man spola tillbaka tiden för specifika objekt och därmed lösa spelets pussel. Det kan bland annat yttra sig i att man spolar tillbaka en stor fläkt för att få den att suga in luft eller att man fryser en fallande pelare så att den kan agera provisorisk bro.

Givetvis finns det även ett mysterium att nysta upp i den övergivna anläggning som spelet äger rum i, och det tycks involvera jordens undergång. The Entropy Center släpps under 2022 till pc, Playstation 4/5, Xbox One och Xbox Series X/S.