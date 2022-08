Sega har äntligen utannonserat ett europeiskt releasedatum för sin kommande mini-konsol Mega Drive Mini 2. Via twitter meddelar de att den kommer släppas i Europa den 27:e oktober, vilket kommer vara samma datum som den släpps i USA. Det enda som kommer skilja versionerna åt är förstås namnet då Mega Drive heter ”Genesis” i USA.

Konsolen kommer innehålla 60 spel och Sega passade på att avslöja hela spellistan i en matig trailer ni kan se här nedan:

...och här är listan på spelen i text för er som inte orkar kolla trailern.

Super Hang-On (1989)

Truxton (1989)

Phantasy Star II (1990)

Herzog Zwei (1990)

After Burner II (1990)

Rainbow Islands – Extra (1990)

The Revenge of Shinobi (1990)

Hellfire (1990)

Granada (1990)

Populous (1990)

Shadow Dancer: The Secret of Shinobi (1990)

Gain Ground (1991)

Midnight Resistance (1991)

Shining in the Darkness (1991)

OutRun (1991)

Bonanza Bros (1991)

Rolling Thunder 2 (1992)

Golden Axe II (1992)

Desert Strike: Return to the Gulf (1992)

Warsong (1992)

Atomic Runner (1992)

Splatterhouse 2 (1992)

Night Trap (1992)

Sewer Shark (1992)

Lightening Force: Quest for the Darkstar (1993)

The Ninjawarriors (1993)

Elemental Master (1993)

Night Striker (1993)

Final Fight CD (1993)

Ecco the Dolphin (Sega CD ver) (1993)

Robo Aleste (1993)

Ranger-X (1993)

Silpheed (1993)

Sonic the Hedgehog CD (1993)

ToeJam & Earl in Panic on Funkotron (1993)

Mansion of Hidden Souls (1994)

Virtua Racing (1994)

Fatal Fury 2 (1994)

Super Street Fighter II: The New Challengers (1994)

Streets of Rage 3 (1994)

OutRunners (1994)

Shining Force II (1994)

Ecco: The Tides of Time (1994)

Viewpoint (1994)

ClayFighter (1994)

Ristar (1995)

Shining Force CD (1995)

Crusader of Centy (1995)

The Ooze (1995)

Alien Soldier (1995)

Earthworm Jim 2 (1995)

Sonic 3D Blast (1996)

VectorMan 2 (1996)

Fantasy Zone (2022)

Star Mobile (2022)

Spatter (2022)

Super Locomotive (2022)

Devi & Pii (2022)

VS Puyo Puyo Sun (2022)

Space Harrier II (2022)

Mini-konsolen kommer gå att förhandsboka från och med september. Priset är satt till $99.99 och då innehåller paketet en handkontroll. De är oklart vad det översätts till på svenska marknaden, men gissningsvis runt 1500 kr.