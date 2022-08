Cult of the Lamb släpptes för runt en och en halv vecka sedan och skördade omedelbart framgångar. Höga betyg drällde in från både recensenter och konsumenter, och dessa omdömen tycks även spegla hur spelet säljer. Utgivaren Devolver Digital har via Twitter passat på att gratulera utvecklaren Massive Monsters, eftersom spelet sålts i över en miljon exemplar under sin första vecka på marknaden.

Samtidigt har en del spelare rapporterat problem med bland annat krascher och buggar, och Devolver tackar communityn för dess stöd samtidigt som de lovar att uppdateringar är på gång för att fixa problemen. I ett inlägg på Steam skriver utvecklarna själva att gratis uppdateringar som ska lägga till mer innehåll till spelet dessutom ska släppas, eftersom det finns massor av rum för att växa.

FZ:s recension var det André Granroth som stod för, som bland annat prisade den unika kombinationen av genrer och den härliga grafiken.