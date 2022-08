Nästa år släpps tv-serien The Last of Us, och HBO Max har nu släppt en första teaser. Den ger bara några sekunders smakprov från dystopin, men vi får en glimt av Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey) och Bill (Nick Offerman). Teasern är inbakad i ett paket med HBO-material och börjar 1.40 in.

Mer The Last of Us: en remake av spelet släpps till Playstation 5 den 2 september (och till Windows senare). FZ recenserar inom kort.