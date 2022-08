Det var inte i går vi fick ett nytt spel med reportern Tintin i huvudrollen, och det senaste som FZ recenserade var The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn från 2011. Snart är det dock dags att återigen ge oss ut på äventyr med Milou, och det nya spelet baseras på albumet Faraos cigarrer. Utvecklingen är det Pendulo Studios som står för, som bland annat gjorde Alfred Hitchcock-spelet Vertigo.

Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh är ett äventyrsspel, och av beskrivningen att döma följer det originalhandlingen hyfsat troget, även om vi nog kan vänta oss att de tar ut svängarna lite här och där för att passa spelformatet. De utlovar actionfyllda pussel och unik spelmekanik som kombinerar äventyr med att leta ledtrådar, infiltrera farliga gömställen och ett grävande dialogsystem.

De aktuella plattformarna är Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S och Nintendo Switch, och spelet är tänkt att släppas någon gång under 2023.