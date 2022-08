Även om recensent Kilman ställde sig lite tveksam till Gravity Rush 2, står det bortom tvivel att det är en färgsprakande och visuellt tilltalande värld som skulle kunna fungera riktigt bra som film. Och det verkar även Sony tycka, för enligt en rapport från Deadline har de tillsammans med Scott Free Productions dragit igång arbetet med en Gravity Rush-film.

Spelen utspelar sig i den svävande staden Hekseville, där man i rollen som Kat måste försvara invånarna mot de mystiska varelserna nevi. Hon är en så kallad "shifter", vilket innebär att hon kan manipulera gravitationen för att flyga eller gå på väggar. Hon är dock inte ensam, utan har ständigt katten Dusy i hasorna – som upplagt för en charmig film, med andra ord.

Det blir Anna Mastro (The Rookie, The Bold Type, Secret Society of Second Born Royals) som regisserar filmen, medan Emily Jerome (Panopticon) skriver manus.