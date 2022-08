Gamescom-showen Opening Night Live gick av stapeln under två timmar tidigare i kväll, och den bjöd på trailers i massor, en hel del releasedatum och ett par tunga premiärer.

Här har du det mesta som visades i kväll på ett bräde. Säg till i kommentarerna om något saknas så styr vi upp det.

Dead Island 2

Spelet släpps 3 februari 2023. Gameplay-premiär och trailer nedan - båda rejält köttiga.

The Finals

Kort teaser från svenska Embark Studios (ledda av Patrick Söderlund) första spel blir action av något slag. Fullt avslöjande utlovas till september.

Dualsense Edge

Konfigurerbar gamepad till Playstation 5, med utbytbara knappar, spakar, profiler med mera. Okänt när den släpps, likaså prislappen.

Return to Monkey Island

Återvänder väldigt snart - redan den 13 september. Hurra!

The Callisto Protocol

Gameplay-film (brr...) och intervju med Glen Schofield (Dead Space) om den slafsiga, stenhårda och jäkligt obehagliga rymdsskräckisen.

Everywhere

Teaser-trailer och kort intervju med Leslie Benzies (ex-Rockstar) nya studio. Oklart vad spelet går ut på, men mer info ska komma inom kort.

Dune Awakening

"Open world survival MMO" låter beskrivningen. Okänd release, men beta inom kort.

The Lords of the Fallen (a.k.a. Lords of the Fallen 2)

The Lords of the Fallen är uppföljaren till spelet med EXAKT samma namn från 2014, plus ett "The" i början. Förvirrande? Ja. Men en premiärtrailer fick vi likväl, och snygg är den. Kommer till pc, PS5, Xbox Series vid okänt datum.

Hogwarts Legacy

Ny trailer i väntan på att trollerierna drar igång i februari nästa år.

New Tales from the Borderlands

Gearbox harvar vidare med varumärket och släpper nytt i oktober.

Goat Simulator 3

"Bäääh" och bus blir det från den 17 november, då släpps det. I väntan på det - en ny trailer.

Under the Waves

Utforska havet i detta Quantic Dream-utgivna spel som avtäcktes just i kväll. Kommer till pc, Playstation och Xbox under 2023.

Moonbreaker

Omgångsbaserat brädspel i tv-spelsfrom, typ, från gänget bakom Subnautica. Trailer och intervju för mer info. Early access 29 september.

Lies of P

Ny trailer från spelet om den lilla lögnaktiga trädockan Pinnocchio, med gameplay-influenser från Bloodborne. Spelet ska släppas 2023 till pc, Xbox Series och Playstation 5. Det kommer dag 1 till Game Pass.

Stranded: Alien Dawn

Sci-fi med havererad rymdfarkost på planet med märkliga aliendjur. Survival och strategi, exklusivt till pc med planerad early access-premiär i oktober.

Atlas Fallen

Läcker trailer från spelet som handlar om tuffa monster i ökenmiljö, hjältar med rejält tilltagna krafter och oundvikliga sammandrabbningar. Ska släppas 2023 till pc, PS5 och Xbox Series.

Sonic Frontiers

Kvällens snabbaste? Kommer till typ allt spelbart den 8 november.

Homeworld 3

Gameplay från detta synnerligen välkända RTS-varumärke som ska vara färdigt första halvan av 2023.

Genshin Impact

Gameplay, varsågod!

Honkai: Star Rail

"Världspremiär för trailern" menar Geoff.

Hardspace: Shipbreaker

Släpps till PS5 och Xbox Series den 20 september berättar trailern. Tack trailern!

The Expanse

Gameplay-premiär. Spelet släpps sommaren 2023.

Killer Klowns from Outer Space: The Game

Eftersom varför inte. Slakten börjar tidigt 2023, lovar trailern.

Scars Above

Saker att upptäcka, slåss mot och försöka överleva i alienvärld. "Kommer snart" hävdas det.

Wyrosong

Rollspel från ny studio med TUNGA meriter (Fallout, Skyrim, Dragon Age, The Outer Worlds). En väldigt kort teaser.

Gotham Knights

Ny trailer från spelet som släpps den 21 oktober.

Where Winds Meet

Open world-rollspel med närstrider som specialitet.

Park Beyond

Det blåser upp till fight i nöjesparksbyggargenren. Se upp, Rollercoaster Tycoon!

Warhammer 40.000: Darktide

Co-op-röj från svenska Fatshark når oss den 30 november 2022.

Blacktail

Till pc, PS5, Xbox Series i vinter.

Phantom Hellcat

Hårda snabba fighter.

Dorfromantik

Tyskt. Charmigt. Konstigt.

The Outlast Trials

Skräckspel som vi(ssa av oss) får sätta tänderna i den 28/10-1/11. Kolla in trailern för att se om du vågar ansöka.

Moving Out 2

Släpps 2023.

Tortuga: A Pirate's Tale

Piraten berättar sin saga under första kvartalet 2023.

Marauders

Free to play-actionröj där du spelar rymdpirat med tre andra.

Friends vs. Friends

Snart ex-vänner?