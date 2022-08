Under gårdagens Gamescom-show (se alla trailers samlade här) fick vi till slut veta vad Subnautica-utvecklarna Unknown Worlds har sysslat med. I mitten av förra året, kort efter släppet av Subnautica: Below Zero, avslöjade de att de tittade på andra genrer för sitt nästa spel, eftersom de inte ville bli kända som en studio som bara sysslar med en enda sak. Genren ifråga visade sig vara strategi, i form av ett digitalt bordsspel med miniatyrfigurer.

Någon annan som gäckat oss med sina spelrelaterade förehavanden är författaren Brandon Sanderson, känd för att ha avslutat Wheel of Time-serien och för sina egna böcker i bland andra Mistborn- och The Stormlight Archive-serierna. I slutet av förra året sa han att han jobbade med "en spelutvecklare många av er har hört talas om, men som förmodligen inte är den ni tänker på".

Sanderson har alltså skapat det universum som spelet äger rum i, och vi kommer kunna lyssna på olika bakgrundsberättelser medan vi målar våra figurer. Moonbreaker ska släppas i early access på Steam den 29 september, och man kan även registrera sig för att delta i speltest.