Rollspelet Wyrdsong avtäcktes med en trailer under gårdagsvkällens Gamescom-stream. Det är ett open world-RPG med övernaturligheter, och trailerrösten hintar om en obehaglig upplevelse.

Det utspelas i ett medeltida Portugal och drivs av spelmotorn Unreal Engine 5. Men mycket mer än så har utvecklarna inte avslöjat, inte ens vilka plattformar det görs till.

Men kanske mest intressant är utvecklaren - Something Wicked Games. Den grundades av Charles Staples (Fallout: New Vegas, The Outer Worlds), leds av Jeff Gardiner (Skyrim, Fallout 3, 4 och 76) och har medarbetare med erfarenhet från Bethesda, Bioware och Obsidian. Med andra ord en skaplig meritlista för att göra rollspel.

Hur bra Wyrdsong blir är omöjligt att avgöra av denna korta första teaser-film. Men ett spel värt att hålla ett öga på, helt klart.