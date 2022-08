För en dryg månad sedan gick det guld, om en dryg vecka släpps det och nu kan en dryg nyhetskribent meddela att lanseringstrailern är här. Ovan ser ni den förmodligen sista uppvisningen av The Last of Us Part I innan det återigen är dags att bege sig ut på Joels och Ellies äventyr den 2 september.

Detta är alltså en remake av originalspelet från 2013, uppsnyggat till Playstation 5-standard (och även under utveckling till pc, men inget släppdatum där än). Spelmekaniskt har det också skett vissa förbättringar, men med det sagt kommer vissa begränsningar från originalet fortfarande att gälla – vi kommer till exempel inte att kunna krypa eller undvika attacker (dodge).

Vill man se samma historia i ny tappning kan man även se fram emot HBO-serien med Pedro Pascal och Bella Ramsey, som för några dagar sedan fick sin allra första teaser-trailer.