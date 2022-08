Muterade dinosaurier är huvudmoståndare i Second Extinction, fps-spelet där tre personer kämpar ihop i bästa Left 4 Dead-stil för sin överlevnad. Och releasen närmar sig - den 20 oktober släpps spelet.

Det här är den andra titeln från Systemic Reaction, en av tre utvecklare under svenska Avalanche Studios paraply. De begick debut 2019 med det svårt 80-talsdoftande Generation Zero. Förhoppningsvis får Second Extinction ett varmare mottagande. Det kommer till pc och Xbox.