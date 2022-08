En Kickstarter-kampanj är just nu igång för World of Anterra, som skaparna beskriver som ett "Skyrim med pixelkonst" och ett "mycket interaktiv, icke-linjärt rollspel med öppen spelvärld". De ska ha förberett spelet under tre år och jobbat med det på heltidsbasis i ett år.

Stridssystemet ska vara grupp- och rutnätsbaserat, och låta oss snabbt plöja oss igenom enklare strider och samtidigt ge taktiskt djup för de svårare. Till vår hjälp finns olika vapen, förtrollningar, förbrukningsartiklar, förmågor och magi. Man ska även kunna öppna portaler till andra spelares världar för att på så sätt spela i co-op.

Den öppna spelvärlden ska innehålla många olika miljöer och bjuda på dynamiska händelser och sidouppdrag, gömda féer som kan lära en saker, mysterier att lösa och skatter att hitta. Den är även delvis skapad för hand och delvis genererad procedurellt. De pratar även om ett mer involverat dialogsystem utan väggar av text.

Tänkta plattformar är pc, Nintendo Switch, Playstation och Xbox, och World of Anterra ska släppas någon gång under 2023 om allt går som planerat. I skrivande stund har de samlat in ganska precis hälften av de 100 000 dollar de vill ha, med 24 dagar kvar på kampanjen.