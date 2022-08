Vissa uppföljare får vi vänta längre på än andra. I ett pressmeddelande avslöjar Paradox att Victoria 3 släpps 25 oktober, vilket innebär tolv år efter tvåan och nitton år efter Victoria: An Empire Under the Sun. Det hinner byggas upp hyfsat höga krav under den tiden. Upp till bevis!

Det storslagna strategispelet tar oss från 1836 hela vägen till 1936. Den viktorianska eran anses vara strikt, pryd och regeltung. Bevisligen en grogrund för lyckad strategi två gånger tidigare. Det fina är förstås att det är upp till dig att skriva om det historiska århundradet – om och om igen.

Paradox har blivit piggare på konsolrelease. Kanske kan Victoria 3 vandra samma väg tids nog?