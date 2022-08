Sony och Naughty Dog är angelägna om att berätta för oss att The Last of Us Part I verkligen är en remake, och även om egna intryck är svårslagna kan kvällens rulle kanske ge en fingervisning om huruvida detta stämmer. Vad vi får är nämligen sju "oklippta" gameplay-minuter som visar stealth och action från fjärde kapitlet i The Last of Us, "Bill's Town", med Joel, Ellie och nämnda Bill.

Hela skeendet ser du nedan, även om du tvingas ta dig till Youtube för det barnförbjudna klippet.