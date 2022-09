Efter många rykten och mycket spekulation har Microsoft till slut avtäckt Game Pass Friends & Family, ett familjeabonnemang av sin prenumerationstjänst.

Family-varianten blir riktigt prisvärd - den ger dig fem fullfjädrade Game Pass Ultimate-konton (funkar både på Windows och Xbox) för 22 euro i månaden. Det är inte känt vilken typ av abonnemang det gäller (månadsvis, vid årsköp eller annat).

Kontoinnehavaren kan bjuda in fyra andra att använda Game Pass, men med begränsningen att alla måste vara i samma land. Det finns en del andra begräsningar, som att ägaren max kan bjuda in åtta konton per år och användare kan bara ansluta till en grupp två gånger per år.

Game Pass Friends & Family testas för närvarande i två länder - Irland och Colombia. Fler länder kan komma att läggas till de kommande månaderna, men tydligare än så är inte Microsoft i nuläget.

En översikt av abonnemanget har du här, och här finns frågor och svar.