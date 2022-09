Civilization-utmanaren Humankind har presterat tillräckligt bra för att utgivaren Sega kan tänka sig att ge grönt ljus till fler spel, men det första spelet har inte nått slutet av sin livscykel än. Det har tidigare släppts DLC med nya civilisationer, och nu har Amplitude Studios utannonserat spelets första expansion.

Den går under namnet Together We Rule och ska fokusera andra saker än väpnade konflikter. Istället är det diplomati och spionage som står på menyn, och för det kommer vi bland annat kunna använda:

Den nya agentenheten, som kan agera både diplomat och spion

Ambassader, som stärker banden till andra riken

Mänsklighetskongressen, där man kan upprätta globala lagar och lösa konflikter

Inflytande, som är en ny resurs som används för diplomatiska handlingar

Det vankas dessutom ännu fler nya folk – som bulgarer, hankineser, schweizare och singaporianer – såväl som naturliga underverk, kulturella underverk och narrativa händelser. Expansionen ska släppas i höst tillsammans med en gratis uppdatering.